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Россиянин попытался с помощью арбалета забросить наркотики в колонию

Под Челябинском 24-летний россиянин пытался забросить наркотики в ИК-10 с помощью арбалета

Кадр: ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники полиции Кыштыма пресекли канал поставки запрещенных веществ на территорию исправительной колонии № 10 (ИК-10). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, днем 27 мая 24-летний местный житель с помощью арбалета попытался забросить в ИК-10 стрелу, к которой скотчем было примотано около 20 граммов марихуаны. Осуществить план он не успел, так как его задержали оперативники. Во время осмотра машины такси, на которой передвигался задержанный, они изъяли арбалет во взведенном состоянии. В отношении россиянина возбудили дело, на время следствия его поместили в СИЗО.

В ведомстве отметили, что с начала года в регионе было пресечено семь попыток доставки наркотиков на территории пяти колоний. Чтобы перебросить запрещенные вещества, злоумышленники, в частности, использовали камни и картофель.

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Елизавета Новикова
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