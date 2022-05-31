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Президент Хорватии призвал ввести эмбарго на российский газ

Президент Хорватии Миланович заявил, что санкции ЕС против России не работают
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) против России не работают и только заставят улыбнуться российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его слова приводит ТАСС.

Хорватский лидер призвал ввести санкции против российского газа. «Введите [еще] газовое эмбарго в отношении России. Почему не вводите?» — отметил политик.

По его словам, Россия не ощущает последствий введенных против нее ограничений. «Ни рубль не упал, Россия всего этого не ощущает с финансовой точки зрения, а когда почувствует, война закончится. Цену заплатят граждане Европы, а Владимир Путин с удовлетворением улыбнется», — подчеркнул Миланович, выразив уверенность, что на российские энергоресурсы найдутся другие покупатели, так как спрос на них высок.

Президент также рассказал о перспективах Хорватии стать энергетическим хабом для Центральной Европы. По его мнению, страна не является ключевым игроком. Он заявил, что центром передачи энергоресурсов являются Венгрия, а также частично Словакия и Чехия.

Ранее министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман призвал Сербию осудить российскую спецоперацию на Украине ради европейской интеграции Белграда. «Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства», — заявил дипломат.

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Анжелика Бережная
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