В Хорватии призвали Сербию осудить российскую спецоперацию ради евроинтеграции

Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить спецоперацию России ради евроинтеграции

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман призвал Сербию осудить российскую спецоперацию на Украине ради европейской интеграции Белграда. Его слова приводит РИА Новости.

«Сербии необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства», — заявил Грлич-Радман.

Глава МИД Хорватии высказался о евроинтеграции соседней страны после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, на которых они обсудили расширение Евросоюза на Балканах и возможное членство в организации Украины, Молдавии и Грузии. Грлич-Радман поддержал также переговоры по членству с Северной Македонией и Албанией.

В апреле сообщалось, что глава МВД Сербии Александр Вулин на фоне оказываемого Западом давления из-за позиции Белграда по антироссийским санкциям захотел пересмотреть планы по интеграции страны в Европейский союз. Обосновывая свою позицию, министр указал, что в настоящий момент доверие сербов к объединению достигло исторического минимума.

