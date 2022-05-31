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Канада ввела новые санкции против российских граждан и компаний

МИД Канады ввел санкции против четырех компаний и 22 человек из России, включая Кабаеву
Алина Кабаева

Алина Кабаева. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Канады ввели новый пакет санкций против четырех российских компаний и 22 граждан России, в новом списке есть в том числе и олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева. Об этом говорится в заявлении канадского МИД на официальном сайте правительства страны.

Согласно обновленному списку, ограничительные меры введены против Россельхозбанка, Инвестторгбанка, управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Предыдущий пакет антироссийских санкций со стороны правительства Канады был введен 20 мая. Тогда в санкционный список попали 14 человек, в их числе российские бизнесмены и члены их семей. Кроме того, Оттава ввела запрет на экспорт в Россию компьютерной техники и предметов роскоши.

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Дмитрий Сотак
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