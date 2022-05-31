Европейская страна запретит добычу газа

Парламент Швеции одобрил предложение о запрете добычи угля, нефти и газа в стране

Парламент Швеции одобрил предложение о запрете добычи каменного и бурого угля, нефти и природного газа в стране, говорится в сообщении законодательного органа европейского государства.

Отмечается, что решение связано с негативным воздействием подобной деятельности на людей и экологию, разрешения на нее больше выдаваться не будут.

Помимо запрета на добычу указанных видов ископаемого топлива, страна намерена ужесточить и правила добычи квасцового сланца, уточняется в сообщении. Поправки в законодательство вступают в силу с 1 июля 2022 года, с инициативой об изменениях в марте выступило правительство страны.

По подсчетам аналитиков, жители Швеции платят за газ больше всех в Европе. В пересчете на российскую валюту кубометр топлива местным потребителям обойдется в 137 рублей. Чуть меньше платят в Дании, Нидерландах и Испании — там кубометр газа стоит более 80 рублей.