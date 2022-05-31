ЦБ: в апреле 2022 года россияне взяли в 3,2 раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте

В апреле 2022 года россиянам резко разонравилась ипотека — выдача жилищных кредитов упала в 3,2 раза по сравнению с мартом того же года и в 3,4 раза относительно апреля 2021-го. Такие данные приводит Центробанк (ЦБ), пишет «Интерфакс».

Во втором месяце весны российские банки выдали заемщикам ипотеку на общую сумму 161,6 миллиарда рублей, в тогда как в марте объем кредитов на покупку жилья составил 521,3 миллиарда рублей, а в апреле 2021 года — 551 миллиард рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке в марте снизилась до минимальных с ноября 2021 года 7,64 процента после 8,05 процента в марте и 8,1 процента в феврале. Средний размер одного жилищного кредита в апреле составил 3,27 миллиона рублей — на 2,2 процента выше мартовских показателей.

Ранее российским властям предложили расширить льготную ипотечную программу на еще один вид жилья — апартаменты. Однако, по словам экспертов, для реализации инициативы потребуется пересматривать базовые социально направленные задачи госкредитов или установить правовой статус апартаментов.