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Канада задумала ввести национальный мораторий на пистолеты для населения

Премьер Канады Трюдо анонсировал национальный мораторий на пистолеты для населения

Фото: Jesse Winter / Reuters

В Канаде рассмотрят законопроект о национальном моратории на владение короткоствольным оружием. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Reuters.

По его словам, нет никаких причин, чтобы кто-либо нуждался в оружии в повседневной жизни, кроме охотников и спортсменов. В случае принятия закона покупка и продажа пистолетов будет запрещена на всей территории страны. При этом канадцам, у которых уже есть пистолеты, будет разрешено оставить их себе.

Также в рамках антиоружейного пакета власти собираются ограничить вместимость магазинов пятью патронами и запретить некоторые игрушки, похожие на оружие.

В апреле 2020 года 51-летний зубной техник Габриэль Вортман открыл огонь по местным жителям в Портапике и в других местах по всей провинции Новая Шотландия. Мотивы преступника неизвестны. В результате нападения погибли 16 человек. После этого Канада запретила продажу и использование около 1500 моделей штурмового оружия, таких как винтовка AR-15.

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Марина Совина
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