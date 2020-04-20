Стали известны подробности о жизни убившего 16 человек канадского стрелка

Стали известны подробности о жизни устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия в Канаде и убившего как минимум 16 человек. Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что 51-летний Габриэль Вортман (Gabriel Wortman) работал зубным техником и владел несколькими резиденциями в разных городах провинции: Дартмуте и Портапике. У него также была собственная клиника по изготовлению зубных протезов.

Местные жители рассказали, что никогда не общались с мужчиной близко и никто не замечал за ним каких-либо странностей. Его резиденцию в Портапике описали как «большой одинокий дом».

Начальник местных правоохранительных органов Крис Лэзер предположил, что Вортман не просто так был одет в полицейскую форму и перемещался по окрестностям на автомобиле, похожем на полицейскую машину. Лэзер подчеркнул, что выбор жертв кажется случайным: часть погибших даже не была знакома с Вортманом.

О том, что в канадском городе произошла массовая стрельба, сообщалось ранее. Вортман открыл огонь по местным жителям в Портапике и в других местах по всей провинции Новая Шотландия. Мотивы преступника пока не известны. По предварительным данным, в результате нападения погибли 16 человек. В полиции заявили, что преступник не был их сотрудником, хотя и был одет в полицейскую форму.

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