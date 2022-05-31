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Минобрнауки порекомендовало вузам отказаться от студенческого обмена с ЕС

Минобрнауки порекомендовало вузам не сотрудничать по студенческому обмену с Евросоюзом

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Минобрнауки порекомендовало российским вузам отказаться от сотрудничества с учебными заведениями Евросоюза (ЕС) по обмену студентами в рамках программы Erasmus+. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — заявили министерстве.

Там уточнили, что регламент Совета ЕС от 8 апреля 2022 года устанавливает запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки по линии программ, финансируемых из бюджета Евросоюза, российским государственным организациям, а также тем, которые находятся под госконтролем.

4 марта Европейская комиссия (ЕК) остановила сотрудничество с научными организациями России и приняла решение об отказе заключать новые соглашения с российскими исследовательскими организациями. В ЕК отметили, что данное решение связано с проведением спецоперации России на Украине.

По программе Erasmus+ страны-партнеры получают финансовую поддержку от ЕС в сфере образования, а также возможность обмениваться студентами, опытом университетов и других организаций.

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Никита Абрамов
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