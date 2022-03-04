Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России

Европейская комиссия (ЕК) остановила сотрудничество с научными организациями России и приняла решение об отказе заключать новые соглашения с российскими исследовательскими организациями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«После российского вторжения на Украину и в знак солидарности с народом Украины Еврокомиссия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций», — сказано в заявлении.

ЕК прекратит заключать новые контракты с Россией в рамках Horizon Europe, а также приостановит выплаты российским юридическим лицам по нынешним контрактам. Согласно документу, все текущие проекты с участием России как в рамках Horizon Europe, так и в рамках Horizon 2020 будут пересмотрены.

Ранее Норвегия решила приостановить диалог с российскими властями о сотрудничестве в сфере науки и образования и заморозила соглашения между норвежскими и российскими институтами. В правительстве также указали, что рассмотрят вопрос об участии России в образовательных и научных программах Erasmus+ и Horizon Europe.

Массачусетский технологический институт (MIT) также прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). В американском институте отметили, что данный шаг был предпринят в связи с ситуацией на Украине. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято руководством MIT.

После того как в феврале президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик и объявил о начале военной операции в Донбассе, страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России.

Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.