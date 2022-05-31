Орбан заявил о приближении Европы к мировому кризису из-за санкций

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса

Европа приближается к мировому экономическому кризису из-за санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций», — сказал политик.

Орбан рассказал, что при более высоких ценах на нефть стало бы практически невозможно управлять венгерской экономикой. «Управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать», — заключил премьер.

Ранее Орбан заявил, что его страну не затронет эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти. По его словам, соглашение о запрете поставок было достигнуто, но Венгрия от соблюдения эмбарго освобождена.