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Орбан заявил об освобождении Венгрии от нефтяного эмбарго против России

Премьер-министр Орбан: Венгрия освобождена от частичного нефтяного эмбарго против России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страну не затронет эмбарго Европейского союза (ЕС) на импорт российской нефти. Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, соглашение о запрете поставок было достигнуто. «Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — в то же время подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его словам, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

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Марина Совина
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