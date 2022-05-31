Орбан заявил об освобождении Венгрии от нефтяного эмбарго против России

Премьер-министр Орбан: Венгрия освобождена от частичного нефтяного эмбарго против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страну не затронет эмбарго Европейского союза (ЕС) на импорт российской нефти. Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, соглашение о запрете поставок было достигнуто. «Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — в то же время подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его словам, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.