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ЦБ оценил сроки отмены ограничений на покупку наличной валюты

ЦБ России решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября 2022 года

Фото: Контантин Кокошкин / Globallookpress.com

Банк России оценил сроки отмены ограничений на покупку наличной валюты для физических лиц. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, ЦБ пока планирует сохранять введенные меры до сентября. Ее цитирует ТАСС.

«Дополнительные валютные ограничения для граждан по наличной валюте... Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сказала представитель регулятора на встрече с журналистами.

31 мая ЦБ также опубликовал обзор финансовой стабильности, где заявил о падении спроса на иностранную валюты среди россиян. По данным регулятора, физические лица с 21 февраля по 22 апреля продали валюты в крупнейших банках и на Московской бирже на 551 миллиард рублей больше, чем купили. Покупки стали превышать продажи только 11 апреля.

Курс доллара от TradingView

Ограничить возможность покупки наличной валюты гражданам банк решил на фоне высокой волатильности курса рубля в марте. С 18 апреля регулятор ослабил ограничения, и на период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

В мае ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

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Софья Ермакова
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