Россиянам разрешили без ограничений покупать наличную валюту

ЦБ разрешил без ограничений покупать наличную валюту, за исключением долларов и евро

Россиянам разрешили покупать наличную валюту в банках без ограничений начиная с 20 мая. Согласно заявлению Центробанка, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.

Регулятор связал смягчение временного порядка операций с наличной валютой, введенного после начала спецоперации на Украине и заморозки резервов, с наличием у банков остатков иностранных банкнот. Действующие ограничения на реализацию наличных долларов и евро останутся в силе — до 9 сентября купить можно только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее такой порядок действовал в отношении операций со всеми видами наличной валюты.

Контроль за оборотом наличной валюты в стране был ужесточен регулятором в марте. Изначально ограничения состояли в том, что до 9 сентября россияне не могли купить валюты наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля Банк России разрешил банкам продавать наличную валюту, приобретенную после 9 апреля.

В мае ЦБ продолжил смягчать контроль. 16 мая регулятор поднял порог на зарубежные переводы физических лиц до с 10 до 50 тысяч долларов, а также разрешил экспортерам не продавать валютную выручку при при наличии у них импортных контрактов.