Россиянам разрешили отправлять за границу в пять раз больше денег

ЦБ России 16 мая поднял порог на зарубежные переводы физических лиц до $50 тысяч

Центробанк разрешил россиянам отправлять за границу в пять раз больше денег, повысив ежемесячный лимит с 10 до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

При этом лимит на переводы без открытия счет остается прежним: резиденты и нерезиденты из «дружественных» стран он составляет пять тысяч долларов или эквивалент в любой другой валюте в месяц. «Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета», — говорится в сообщении.

Резиденты «недружественных» стран могут переводить за рубеж собственную зарплату в рублях и иностранной валюте. До сих пор им разрешалось перечислять 10 тысяч долларов в месяц через банковский счет и пять тысяч без его открытия.

в начале марта президент Владимир Путин ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось. Впоследствии ЦБ смягчил требования, разрешил осуществлять переводы на собственные счета.