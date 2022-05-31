В Госдуме ответили на слова Арестовича об истерике при отказе Украине в РСЗО

Депутат Белик назвал истерики и абсурдные заявления проявлениями самостоятельности Киева

Показательные истерики и абсурдные заявления можно назвать проявлениями самостоятельности, на которые способны власти Украины, живущие «по указке» западных стран. Так на слова советника офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Киев давно воспринимается как лишенная независимости фигура, вместе с тем превращенная США и их союзниками в символ некого сопротивления России.

Вашингтон же, взвесив все риски от поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО), будет действовать по своему плану. Заявления Арестовича — это способ показать украинскому народу, что официальный Киев в случае чего может «топнуть ногой» и потребовать, добавил Белик.

Ранее советник офиса Зеленского сообщил, что украинские власти устроят США образцово-показательную истерику, если Вашингтон откажется передать Киеву РСЗО. В ответ на решение президента США Джо Байдена отказать Украине в поставках ракет, которые способны достичь России, Арестович ответил: «Но нам и 70 километров с головой хватит».