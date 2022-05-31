Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно число желающих получить российский паспорт херсонцев

Власти Херсона сообщили о 40 жителях области, подавших документы на российский паспорт

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Херсонской области около 40 человек подали документы на оформление российских паспортов. Об этом стало известно Telegram-каналу «Херсон и Запорожье-24» от главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Отмечается, что в городе пока открыта одна точка, где принимают заявления от желающих получить российский паспорт херсонцев. По словам Стремоусова, число таких пунктов будет увеличиваться.

Вскоре власти планируют сформировать выездные бригады для обслуживания жителей сельской местности, говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на российское гражданство. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, в регионе уже подготовлена вся нужная инфраструктура для начала приема документов на получение гражданства РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема мочегонных средств
Американская «Косатка» станет подводным минным заградителем
Меган Маркл решила помириться с отцом после многолетней ссоры
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ
Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях
«Газпром» остановил поставки в Нидерланды
Клуб Панарина и Шестеркина вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе
Стало известно число желающих получить российский паспорт херсонцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.