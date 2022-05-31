Стало известно число желающих получить российский паспорт херсонцев

Власти Херсона сообщили о 40 жителях области, подавших документы на российский паспорт

В Херсонской области около 40 человек подали документы на оформление российских паспортов. Об этом стало известно Telegram-каналу «Херсон и Запорожье-24» от главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Отмечается, что в городе пока открыта одна точка, где принимают заявления от желающих получить российский паспорт херсонцев. По словам Стремоусова, число таких пунктов будет увеличиваться.

Вскоре власти планируют сформировать выездные бригады для обслуживания жителей сельской местности, говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на российское гражданство. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, в регионе уже подготовлена вся нужная инфраструктура для начала приема документов на получение гражданства РФ.

