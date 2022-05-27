В Запорожской области выявили ажиотажный спрос на гражданство России

Власти Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти выявили ажиотажный спрос на гражданство России в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России», — заявил Рогов.

Он отметил, что в регионе уже подготовлена вся нужная инфраструктура для начала приема документов на получение гражданства РФ.

25 мая стало известно, что армия России взяла под контроль свыше 70 процентов территории области. В регионе начали подготовку к выдаче российских паспортов. В настоящий момент администрация уточняет списки людей, готовит инфраструктуру и сотрудников для выдачи документов.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Также сообщалось, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.