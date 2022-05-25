Власти Запорожской области захотели войти в состав России

Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России

Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом РИА Новости заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». «Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал он. Чиновник добавил, что для полноценной адаптации населения понадобятся «считанные месяцы», поскольку местные жители «абсолютно русские по ментальности».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что регион не планирует быть отдельной независимой республикой. «Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — заявил он.

В Кремле же считают, что решение должны принимать жители региона. «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.