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В Херсонской области рассказали о цели войти в состав России

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о планах области стать субъектом России

Фото: РИА Новости

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у региона нет планов стать отдельной независимой республикой, передает РИА Новости.

Стремоусов рассказал о цели Херсонской области войти в состав России.

«Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — заявил он.

Однако в регионе не намерены спешить с проведением референдума по самоопределению. «Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня — бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», — сообщил замглавы администрации.

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Стремоусов добавил, что в первую очередь предстоит наладить мирную жизнь, сформировать вертикаль власти, выйти на стабильность, выстроить социальную и экономические сферы, а также запустить рынок труда.

«Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом», — заключил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что русский язык в Херсонской области станет государственным. «Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — отметил он.

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Марина Совина
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