Названа доля подконтрольных России территорий в Запорожье

Россия взяла под контроль 70 процентов территории Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль свыше 70 процентов территории Запорожской области. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Не освобождены пока областной центр и совсем небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона», — указал Рогов.

Ранее он назвал сроки начала выдачи местным жителям российских паспортов по упрощенной процедуре.

Также Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта.