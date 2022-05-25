В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов

Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил о подготовке к выдаче паспортов РФ

В Запорожской области начали подготовку к выдаче российских паспортов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам представителя ВГА, в настоящий момент администрация уточняет списки людей и готовит инфраструктуру и сотрудников для выдачи документов. При этом он отметил, что первые паспорта будут выданы в ближайшие дни.

«У меня сыплются сообщения от людей, куда подавать заявления, чтобы получить гражданство [России]. Это пишут обычные жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара, но больше всего из Запорожья, несмотря на то, что город пока еще, к сожалению, находится под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил Рогов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. До этого Рогов заявлял, что его регион возьмет курс на вхождение в состав России.