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В Пентагоне оценили вероятность эскалации ситуации на Украине

Председатель КНШ ВС Милли: США считают, что есть возможность эскалации ситуации на Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

США считают, что есть возможность эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон предпринимает шаги, чтобы не допустить этого. Одной из таких мер являются переговоры между американскими и российскими военными, рассказал председатель КНШ. Отмечается, что в мае Милли провел телефонную беседу с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, а глава Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Милли отметил, что всегда есть возможность эскалации, ей необходимо управлять и оценивать шансы ухудшения ситуации. «Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

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Марина Совина
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