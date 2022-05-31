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Росгвардейцы сбили украинский беспилотник с подвешенной гранатой

В Харьковской области росгвардейцы сбили украинский беспилотник с подвешенной гранатой Ф-1
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Харьковской области росгвардейцы сбили украинский беспилотник. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, при выполнении задач в одном из населенных пунктов силовики заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвешенной к нему гранатой Ф-1. Командир подразделения предупредил личный состав об опасности и приказал уничтожить беспилотник из автоматического оружия. Цель была успешно поражена, никто из бойцов не пострадал.

Ранее 30 мая сообщалось, что спецназ Росгвардии изъял из брошенного командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) карты, гранатометы и боеприпасы. Командный пункт был обнаружен штурмовой группой в подвале частного дома, расположенного в населенном пункте Луганской народной республики (ЛНР).

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Елизавета Новикова
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