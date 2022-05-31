Участник популярного шоу на ТНТ раскритиковал один тип современных шуток

Участник шоу «Импровизация» Попов раскритиковал шутки, построенные на унижении зрителей

Российский комик и актер, участник популярного шоу «Импровизация» на ТНТ Арсений Попов высказался о современном юморе. В интервью гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой для ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка» он раскритиковал тип шуток, построенных на унижении.

Попов признался, что раньше ему нравился юмор комиков, которые оскорбляли зрителей. «Были времена, когда Comedy Club только начался. Мы все видели и удивлялись, как Паша (резидент Comedy Club, муж Ляйсан Утяшевой Павел Воля — прим. «Ленты.ру») разносит гостей», — вспомнил он.

По словам актера, он пытался повторять за Волей, когда работал ведущим в клубе, и сам несколько раз пытался шутить над зрителями. «Я тоже подходил к столикам, увидел, что там недопитое пиво, и говорю: "Вот у нас тут есть стол нищебродов". (...) Весь зал ржет, что я над этим чуваком прикололся, [мол,] что он там на последние деньги взял кредит, и ему прямо вот плеснули чуть-чуть пивка. А человеку грустно», — сказал звезда «Импровизации».

Попов добавил, что после этого случая он решил больше никогда не унижать гостей. «Я подумал, что, наверное, лучше я буду интересным, но не суперсмешным, чем я вот этого человека обижу, потому что мне казалось, что он в следующий раз не придет [в клуб] или он будет думать, [мол], да я больше не пойду. Может, он вообще перестанет ходить [по клубам]», — объяснил актер.

Ранее другой участник «Импровизации» Дмитрий Позов объяснил, почему для концертов коллектива установили возрастное ограничение 18+. Он также назвал решение не допускать на концерты «Импровизации» зрителей младше 18 лет правильным.