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Участник популярного шоу на ТНТ объяснил нежелание переезжать в Москву

Юморист Арсений Попов объяснил нежелание переезжать в Москву ее ритмом жизни
Арсений Попов

Арсений Попов. Фото: AlinaKrh / Wikimedia

Участник популярного юмористического проекта «Импровизация», выходящего на телеканале ТНТ, Арсений Попов объяснил свое нежелание переезжать в Москву из-за ритма жизни столицы. Своим мнением он поделился в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Попов проживает в Санкт-Петербурге, куда переехал из Омска. На данный момент артист не планирует обосновываться в Москве, куда приезжает на съемки. «Культурную столицу» он считает своим местом силы. «В Москве как-то слишком много суеты. Если честно, я боюсь, что в Москве у меня будет много обязанностей каких-то», — отметил Попов.

Среди недостатков жизни в Москве Попов указал отсутствие у него там собственного жилья, ситуацию с дорожным движением и большие штрафы. «В Питере все проще», — объяснил юморист. Среди любимых мест города он назвал дом и центр.

Ранее о жизни в Санкт-Петербурге рассказала певица Manizha, представлявшая Россию на «Евровидении-2021». Она отметила, что Северная столица ей ближе среди городов. Артистка оценила темп, архитектуру и жителей города.

Нина Ташевская
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