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Среда обитания

Участница «Евровидения» от России рассказала о жизни в Петербурге

Певица Manizha рассказала, что написала более сотни песен в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», Manizha (Манижа Сангин) рассказала, что несколько лет прожила в Санкт-Петербурге. Своим мнением об этом городе она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Manizha отметила, что Северная столица ей ближе среди городов. Она оценила ее темп, архитектуру и жителей. «В этом городе я написала более сотни песен. Если Петербург любит, то это сильно и надолго. Я это чувствую уже много лет. И это взаимно», —отметила певица.

Участница конкурса также рассказала, что родилась в Москве и провела детство в районе Строгино. На данный момент она проживает за городом, а в центр приезжает по работе.

Ранее звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихон Жизневский рассказал, что живет в центре Санкт-Петербурга. Актер отметил, что он может с комфортом спать, так как окна его квартиры выходят во двор, но жильцам с другим расположением окон приходится тяжело.

Нина Ташевская
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