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В Мариуполе возобновил работу торговый порт

Глава ДНР Пушилин сообщил о возобновлении работы торгового порта в Мариуполе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Мариупольский торговый порт возобновил свою работу. Его цитирует «Интерфакс».

«Стояла очень амбициозная задача, мы говорили 28 апреля, что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти», — рассказал Пушилин.

По словам главы республики, за это время специалисты разминировали 1,5 миллиона квадратных метров порта, уничтожив 12 тысяч взрывоопасных предметов. В настоящее время в гавань уже зашли суда, происходит отгрузка продукции, отметил он.

Пушилин подчеркнул, что до конца июня планируется восстановить прежние объемы погрузки порта.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что из порта в Мариуполя в море вышло первое после завершения боевых действий в городе судно. В ведомстве уточнили, что это было судно типа «Славутич» с грузом металла.

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Алевтина Запольская
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