Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков

Верховный суд России расширил пределы самообороны при защите домов от налетчиков

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России расширил пределы допустимой самообороны для граждан в случае нападения налетчиков на их дома. Об этом во вторник, 31 мая, со ссылкой на итоги пленума высшей судебной инстанции страны сообщает РИА Новости.

В постановлении пленума ВС говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом налетчик не избивает жильцов и не угрожает насилием.

Прежде допускалась защита только в случае побоев, грабежа или насилия.

К необходимой самообороне россияне, согласно решению ВС, также вправе прибегнуть при реальной угрозе — речь идет о случаях, когда преступник угрожает применить насилие, например, направляя на жертву оружие. ВС рекомендовал судам по делам о самообороне трактовать сомнения в пользу обвиняемого.

Авторами инициативы о расширении пределов самообороны стали депутаты Госдумы

Законопроект о внесении изменений в статью 37 УК РФ, дающих право «всеми способами защищать свою жизнь, а равно жизнь родных и близких от любого посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру», в минувшем феврале в правительство и ВС направили депутаты Госдумы.

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих лиц иначе как в случаях, установленных законом, или на основании судебного решения.

Из пояснительной записки к документу

Авторы законопроекта уточнили, что посторонние проникают в жилища россиян отнюдь не только ради краж: порой такие проникновения заканчиваются убийствами, изнасилованиями или причинением тяжкого вреда здоровью хозяев. При этом по действующему законодательству россияне, защищающие себя и близких, ограничены пределами необходимой обороны, тогда как преступники не ограничены ничем.

Превышение самообороны в России считается нарушением закона

Применение самообороны в России регулируется статьей 37 («Необходимая оборона») УК РФ. Согласно ей, если действия обороняющегося человека не соответствуют степени опасности, он подлежит уголовной ответственности.

Умышленное превышение пределов необходимой обороны наказывается по части 1 статьи 108 («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») и части 1 статьи 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ.

Материалы по теме:
«Они ворвались с дубинками и стали бить» Россиянин убил трех человек, защищая семью. Почему суд признал его невиновным?
«Они ворвались с дубинками и стали бить»Россиянин убил трех человек, защищая семью. Почему суд признал его невиновным?
29 сентября 2021
Самооборонный комплекс Защищая свою жизнь, россияне берутся за оружие. Почему государство считает их преступниками?
Самооборонный комплексЗащищая свою жизнь, россияне берутся за оружие. Почему государство считает их преступниками?
2 июля 2020
Право на убийство. Россиянам хотят разрешить любое насилие для защиты своего жилья. Остановит ли это бандитов?
Право на убийство.Россиянам хотят разрешить любое насилие для защиты своего жилья. Остановит ли это бандитов?
15 февраля 2022

Максимальное наказание по ним — два года или год лишения свободы соответственно. По данным судебного департамента при ВС России, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По статье 114 УК РФ осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

Эксперты видят риски в расширении пределов самообороны

По мнению федерального судьи в отставке Сергея Пашина, предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения несет в себе определенные риски.

«"Вседозволенная" самозащита может привести к убийству человека, который не собирался совершать преступление в чужом доме или проник туда случайно. Кроме того, необходимо точное определение границ жилища — будут ли к ним относиться балконы, пристройки и транспортные средства», — отметил Пашин.

В то же время, подчеркнул он, пока судебная практика по таким делам находится «не на стороне законопослушных граждан, которые дали отпор нападавшему».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Собянин повысил москвичам минимальную зарплату
В Сербии заявили о намерении беречь нейтральный статус
Диетолог рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей
Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков
Миллионы долларов сооснователя даркнета «Гидра» арестованы судом в Москве
Apple зарегистрировала новую ОС
Россияне массово захотели взять кредит на отпуск
Украинские власти приостановили эвакуацию из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.