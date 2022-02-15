Судья в отставке назвал риски расширения пределов самообороны в России

Предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения несет в себе определенные риски. Такое мнение во вторник, 15 февраля, в беседе с «Лентой.ру» высказал федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин.

«"Вседозволенная" самозащита может привести к убийству человека, который не собирался совершать преступление в чужом доме или проник туда случайно. Кроме того, необходимо точное определение границ жилища — будут ли к ним относиться балконы, пристройки и транспортные средства», — сказал Пашин.

В то же время, отметил он, пока судебная практика по таким делам находится «не на стороне законопослушных граждан, которые дали отпор нападавшему».

Ранее 7 февраля сообщалось, что депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 УК РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Авторы документа предлагают предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

«Мы считаем, что формула "Мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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