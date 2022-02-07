Россиянам задумали разрешить любую самооборону

Россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы для жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку авторов инициативы.

Депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ предлагает предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР

В пояснительной записке авторы документа напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

Мнение экспертов

Глава благотворительной организации «Право и порядок» подполковник запаса МВД России Олег Иванников считает, что определить грань самообороны человеку действительно очень сложно. Однако, чтобы менять законодательство, нужны веские основания, которых он пока не видит.

Глава общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, напротив, считает, что законопроект надо принимать.

Сейчас по законодательству жертва несет большую ответственность, чем нападающий, хотя испытывает гораздо больший стресс, защищая свою жизнь, здоровье, честь и достоинство. Мы давно предлагали ввести в законодательство понятие «Мой дом — моя крепость». Оно как раз подразумевает: если нападение совершено внутри квартиры, дачи, машины, то с жертвы снимается вся ответственность за превышение самообороны Вячеслав Ванеев глава общероссийской общественной организации «Право на оружие»

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что документ будет резонансным и очень обсуждаемым, но пока предсказать его судьбу нельзя. По его мнению, у законопроекта будут и сторонники, и противники.

Что законно сейчас?

Согласно действующему законодательству, запрещено причинять существенный вред здоровью воров, забравшихся в квартиру или проникнувших на участок, если это превышает пределы необходимой самообороны. Как отмечает адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина, даже наличие у вора оружия не всегда станет гарантией правомерности действий.

За причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) может грозить до двух лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК РФ) полагается до 6 месяцев ареста, напомнила адвокат.

Единственным однозначно ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство. По словам члена Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго, только так пострадавшая сторона точно не попадет под статью.

На практике же, к сожалению, защищавшиеся люди зачастую сами становятся фигурантами дел, если нападавшие получают телесные повреждения или когда дело для них заканчивается летальным исходом. Правоприменительная практика в этом отношении у нас достаточно непростая, ее необходимо менять, чтобы давать людям реальную возможность защищать себя. Без этого ситуация здесь не улучшится Евгений Корчаго член Адвокатской палаты Москвы

Специалист по самообороне Максим Шрамков назвал другое средство защиты — перцовые баллончики, риск травм от которых минимален. Главным способом самообороны считает предвосхищение самого нападения. Он также рекомендовал не спешить вступаться на улице за незнакомцев.

Из общедоступного есть два варианта: шокер и перцовый баллончик. Последний имеет наибольшую степень останавливающего действия, он самый дешевый и при этом там наименьшая возможность нанесения телесных повреждений, то есть меньше всего шансов, что за это вас привлекут Максим Шрамков специалист по самообороне

Шрамков отметил, что в условиях действующей правоприменительной практики единственный способ гарантированно не навлечь на себя проблемы — пройти мимо. Максимум — вызвать полицию, потому что в российском гражданском обществе именно она должна решать такие проблемы.

Грань между самозащитой и уголовно наказуемым деянием в головах у судей. Несмотря на то что закон разрешает нам себя защищать любыми доступными способами, обвинители сразу обратят внимание на миллион тонкостей: точно ли была угроза жизни, можно ли было выйти из ситуации по-другому, все ли вы для этого сделали. Но в момент, когда вам угрожают, когда необходимо защищаться, немного не до того, да вы и не должны об этом думать. Думать нужно только о том, как сохранить собственную жизнь и здоровье Максим Шрамков специалист по самообороне

Оборот оружия

По мнению ряда экспертов, в качестве контраргумента к новому законопроекту о самообороне прозвучит тот факт, что это станет шагом к свободной продаже оружия в России. Однако в последние годы оборот оружия в стране ужесточили.

С 29 июня вступят в силу изменения в законе № 150-ФЗ «Об оружии», согласно которым оружие в России будет признано источником повышенной опасности. В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. Этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Кроме того, закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями.

Помимо этого, Госдума сейчас также рассматривает законопроект, по которому все желающие получить огнестрельное оружие должны будут пройти проверку в ФСБ и МВД. Депутат Александр Хинштейн уточнил, что целью этой проверки будет выявление лиц, причастных к организованной преступности. Проводиться она будет в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Законность отказа предложили оспаривать в суде или прокуратуре.