Судья в отставке заявил об отсутствии в России безопасных способов самообороны

На сегодняшний день в России отсутствуют безопасные способы самообороны. Такое мнение во вторник, 15 февраля, в беседе с «Лентой.ру» высказал федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин.

«Единственный вариант спасти себя и близких и не оказаться на скамье подсудимых — оказать сопротивление так, чтобы не причинить вреда нападающему. Но для этого нужно быть сильнее противника, а на практике обычно бывает наоборот. Потому никакой законодательной защиты для людей, стремящихся защитить свой дом, пока не существует», — заявил Пашин.

Ранее судья в отставке рассказал, что предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения несет в себе определенные риски.

7 февраля сообщалось, что депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 УК РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Авторы документа предлагают предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

«Мы считаем, что формула "мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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