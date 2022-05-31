На «Азовстали» обнаружили неизвестные химические препараты

Сотрудники СК России нашли шприц с белым непрозрачным веществом на «Азовстали»

Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе неизвестные химические препараты. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, следователи нашли на позициях, предположительно, украинских боевиков шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения. Находка была сделана во время осмотра бомбоубежища. Помимо медицинского инструмента на столе находились лекарственные препараты.

По мнению представителя Народной милиции ДНР, который во время обнаружения шприца находился с группой российских следователей, внутри может содержаться либо наркотическое, либо взрывчатое вещество.

Ранее сообщалось, что на «Азовстали» обнаружили иностранное оружие и сожженную форму.