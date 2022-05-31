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В ДНР оценили доказательства для трибунала над украинскими военными

Глава ДНР Пушилин заявил о достаточных доказательствах для трибунала над военными ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала.

«Мы можем говорить сейчас, что уже у нас хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.

Ранее Пушилин назвал возможные сроки первого трибунала над украинскими военнослужащими. Он заявил, что в первую очередь может быть проведен мариупольский трибунал, допустив, что это может произойти до конца лета.

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Алевтина Запольская
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