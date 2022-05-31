В ДНР оценили доказательства для трибунала над украинскими военными

Глава ДНР Пушилин заявил о достаточных доказательствах для трибунала над военными ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала.

«Мы можем говорить сейчас, что уже у нас хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.

Ранее Пушилин назвал возможные сроки первого трибунала над украинскими военнослужащими. Он заявил, что в первую очередь может быть проведен мариупольский трибунал, допустив, что это может произойти до конца лета.