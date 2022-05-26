В ДНР назвали возможные сроки первого трибунала над украинскими военными

Глава ДНР Пушилин допустил проведение мариупольского трибунала до конца лета

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал возможные сроки первого трибунала над украинскими военными. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

Пушилин допустил, что в первую очередь может быть проведен мариупольский трибунал. По его словам, это может произойти до конца лета.

«Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал», — заявил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что Народная милиция (НМ) ДНР обнаружила на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе группу спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военных. Он отметил, что все они были задержаны и направлены к месту временного содержания. Политик добавил, что НМ ДНР продолжит разминирование и расчистку территории завода.