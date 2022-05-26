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На «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских военных

Глава ДНР Пушилин заявил о найденных на «Азовстали» прятавшихся украинских военных

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Народная милиция ДНР нашла на заводе «Азовсталь» группу спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

Политик не назвал точное число найденных бойцов, но указал, что они были задержаны и направлены к месту временного содержания.

«Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная… Пока никто в этом не распишется», — сказал Пушилин.

Он заверил, что Народная милиция продолжит разминирование и расчистку территории завода. Все обнаруженные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут задержаны и конвоированы.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в республиках Донбасса находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Около двух с половиной тысяч из них сдались после боев за «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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