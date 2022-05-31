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В Евросоюзе назвали условие для финансирования восстановления Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС будет финансировать восстановление Украины в обмен на реформы
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов финансировать восстановление Украины в будущем, но только в обмен на реформы в стране. Такое условие назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС совместно с США планирует разработать путь к привлечению инвестиций для восстановления Украины. Однако подобные вложения должны сопровождаться изменениями внутри страны. В качестве примера фон дер Ляйен привела реформу системы управления, повышение независимости судебной системы, борьбу с коррупцией и создание позитивных условий для бизнеса.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС готовы предоставить Украине 9 миллиардов евро помощи. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит помогать Украине с ее неотложными потребностями.

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Марина Совина
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