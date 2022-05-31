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В ЕС заявили о готовности предоставить Украине девять миллиардов евро помощи

Глава Евросовета Мишель заявил, что лидеры ЕС готовы предоставить Украине €9 млрд помощи

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммите в Брюсселе выразили готовность предоставить Украине 9 миллиардов евро помощи. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Евросоюз продолжит помогать Украине с ее неотложными потребностями.

Ранее глава Евросовета сообщил, что лидеры стран Европейского союза по результатам первого дня встречи в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Он рассказал, что эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

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Марина Совина
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