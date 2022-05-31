Силовые структуры
Россиянин из ревности до смерти забил знакомого керамической кружкой
В Нижневартовске мужчину заподозрили в избиении знакомого до смерти керамической кружкой
В Нижневартовске 40-летнего мужчину заподозрили в избиении 46-летнего знакомого до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по ХМАО-Югре.
По версии следствия, 29 мая около 15 часов дня в квартире одного из домов на улице Дружбы Народов фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами, а после избил его керамической кружкой по телу и голове.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Позже правоохранители задержали предполагаемого преступника.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.