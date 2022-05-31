Кардиолог напомнил об увеличивающем риск инфаркта при высоком давлении факторе

Кардиолог Заур Шугушев: самолечение и неправильные лекарства увеличивают риск инфаркта

Врач-кардиолог Заур Шугушев напомнил о серьезном факторе, который на 40 процентов увеличивает риск развития инфаркта и инсульта при высоком давлении. В беседе с радио Sputnik он рассказал, что обезопасить себя от различных осложнений можно, если не заниматься самолечением и не принимать случайные лекарства.

Кардиолог категорически не рекомендует лечить сердечно-сосудистые заболевания лекарствами, которые случайно попались под руку или были рекомендованы кем-то из друзей. Это, по словам врача, может быть очень опасно. Также он напомнил, что самостоятельный выбор препарата для снижения артериального давления без предварительной консультации с врачом может привести к серьезным последствиям для организма. Эксперт уточнил, что сотрудник аптеки не может назначить лечение, это может сделать лишь соответствующий специалист.

Шугушев отметил, что если повышенное давление сопровождается дискомфортом в груди и болью в голове, то требуется незамедлительная госпитализация. В этом случае специалист рекомендует даже не тратить время на самолечение, а сразу же вызывать скорую помощь. Если прибывшие врачи не найдут оснований для госпитализации прямо сейчас, на следующий день все равно следует обратиться к своему терапевту, чтобы пройти комплексное обследование и выявить причину недуга.

«На этот счет были проведены большие исследования в Англии и Америке. В результате было доказано, что люди, которые при повышенном давлении занимаются самолечением, к сожалению, на 40 процентов чаще получают различные осложнения, такие как инфаркт, инсульт и сахарный диабет», — объяснил эксперт.

Ранее врачи перечислили неочевидные признаки высокого уровня холестерина в крови. По их словам, дискомфорт в груди и боль в руках могут быть опасными симптомами недуга.