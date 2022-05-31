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Врачи перечислили неочевидные признаки высокого уровня холестерина

ETNT: дискомфорт в груди и боль в руках могут быть признаками повышенного холестерина

Фото: Tatiana / Pexels

Известные врачи перечислили неочевидные признаки высокого уровня холестерина в крови: по их словам, дискомфорт в груди и боль в руках могут быть опасными симптомами недуга. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Эксперты предупреждают, что многие женщины даже не догадываются о том, что у них повышен уровень холестерина. «Примерно у 45 процентов женщин старше 20 лет общий уровень холестерина составляет 200 миллиграммов на децилитр и выше, что считается выше нормы, но опрос, проведенный Американской кардиологической ассоциацией, показал, что 76 процентов женщин даже не подозревают, какие у них показатели», — уточнил профессор Эрин Доннелли Мичос.

По словам медиков, высокий уровень холестерина может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульту. Поэтому, призывают они, не стоит игнорировать такие симптомы, как дискомфорт в груди, затрудненное дыхание, необъяснимая боль в руках и ногах. Большое количество холестерина может вызвать атеросклероз: сужение артерий и уменьшение притока крови к сердцу, что способно привести к стенокардии, сопровождающейся болезненными ощущениями в груди.

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Также высокий уровень холестерина тесно связан с диабетом второго типа. «Даже при должном контроле уровня сахара в крови у людей с диабетом, как правило, повышается уровень триглицеридов, снижается уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), а иногда и повышается уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это увеличивает вероятность развития атеросклероза», — объясняют специалисты из клиники Кливленда.

Эксперты напомнили, что регулирование уровня холестерина важно для общего состояния здоровья. «Холестерин — это жироподобное воскообразное вещество, которое помогает организму вырабатывать клеточные мембраны, некоторые гормоны и витамин D. Он может поступать в кровь из двух источников: продуктов питания и печени, которая также вырабатывает необходимое количество холестерина», — подытожил профессор Сет Шей Мартин.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова предупредила россиян, что полезные продукты могут быть потенциально опасными для здоровья при наличии некоторых скрытых заболеваний.

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Юлия Кальницкая
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