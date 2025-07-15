Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 15 июля 2025Ценности

57-летняя Селин Дион опубликовала фото в купальнике

57-летняя певица Селин Дион опубликовала фото в купальнике
Мария Винар

Фото: @celinedion

Канадская певица Селин Дион опубликовала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фотограф и оператор, специализирующийся на съемке документального кино, Жан-Франсуа Перро запечатлел 57-летнюю исполнительницу в бассейне на крыше высотного здания. Знаменитость позировала в черном купальнике, повернувшись при этом к камере спиной. Внешний вид Дион дополнили круглые серьги и массивный браслет.

Поклонники оценили фотосессию кумира в комментариях под постом. «Потрясающе», «Селин всегда была такой красивой. Даже в свои 57 она все еще так привлекательна», «Королева», «Красивая женщина», «Сводишь с ума», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что популярная американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась откровенными снимками в честь Всемирного дня бикини, который отмечается ежегодно 5 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

    Больше десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

    Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Трамп отказался занимать сторону в конфликте на Украине

    Раскрыта тайна игрушки из «человеческой кожи»

    Трамп призвал Зеленского «не целиться по Москве»

    Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

    Число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион выросло

    Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

    В Раде назвали террористами вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости