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11:22, 7 июля 2025Ценности

Популярная телеведущая похвасталась фигурой в купальниках

Популярная телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальниках
Мария Винар

Фото: @bethennyfrankel

Популярная американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель опубликовала откровенные снимки в честь Всемирного дня бикини, который отмечается ежегодно 5 июля. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 54-летняя знаменитость предстала в белом раздельном купальнике, оформленном разноцветной вязаной окантовкой. В то же время на другом фото она похвасталась фигурой в джинсовом бикини.

Кроме того, Франкель поделилась снимками, на которых она продемонстрировала подтянутое тело в голубом бюстгальтере и пляжном парео с геометрическим принтом. Также телезвезда примерила на камеру черно-белый укороченный лонгслив с молнией и плавки с высокой талией.

В июне Бетенни Франкель отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на подиуме. По их мнению, дефилировать в оголяющих грудь бюстгальтере и стрингах совершенно неуместно в таком возрасте.

Вот это да!
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