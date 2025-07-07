Популярная телеведущая похвасталась фигурой в купальниках

Популярная телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальниках

Популярная американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель опубликовала откровенные снимки в честь Всемирного дня бикини, который отмечается ежегодно 5 июля. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 54-летняя знаменитость предстала в белом раздельном купальнике, оформленном разноцветной вязаной окантовкой. В то же время на другом фото она похвасталась фигурой в джинсовом бикини.

Кроме того, Франкель поделилась снимками, на которых она продемонстрировала подтянутое тело в голубом бюстгальтере и пляжном парео с геометрическим принтом. Также телезвезда примерила на камеру черно-белый укороченный лонгслив с молнией и плавки с высокой талией.

В июне Бетенни Франкель отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на подиуме. По их мнению, дефилировать в оголяющих грудь бюстгальтере и стрингах совершенно неуместно в таком возрасте.