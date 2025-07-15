Россияне помечтали об отдыхе на дне океана

Россияне предположили, что в будущем смогут жить в отелях на дне океана

Россияне поделились своими мечтами о путешествиях будущего. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса «Островок», его результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 43 процента соотечественников предположили, что смогут жить в отелях на дне моря или океана. Каждый третий (33 процента) верит, что туристам станут доступны путешествия в космос, а 18 процентов — что провести отпуск можно будет под землей — например, в отелях в кратерах вулканов и лавовых пещерах. Тем временем 8 процентов участников опроса считают вероятной возможность путешествий во времени.

Кроме того, многие россияне уверены, что в будущем путешествовать по миру станет проще благодаря исчезновению части ограничений. 63 процента респондентов считают, что нейросети будут переводить любые разговоры между туристами и местными жителями в режиме реального времени. Еще 37 процентов отметили, что планировать индивидуальный отдых для каждого туриста сможет искусственный интеллект.

Соотечественники также попытались спрогнозировать изменения, которые в будущем коснутся отелей. 61 процент опрошенных считает, что на смену ключ-картам придет система распознавания лиц, 56 процентов — что гостей будут обслуживать роботы, 36 процентов — что их будут встречать голографические ассистенты. Помимо этого, россияне предположили, что в мире будущего появятся отели-ульи (с низкой стоимостью проживания и крайне маленькими площадями) и воздушные отели-дирижабли.

Ранее специалисты этого же сервиса раскрыли главные требования россиян при выборе отеля. Основным критерием для большинства путешественников стала стоимость объекта.

