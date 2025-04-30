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12:52, 30 апреля 2025Моя странаЭксклюзив

Россияне раскрыли топ-пять требований при выборе отеля

Ostrovok: Стоимость стала главным требованием россиян при выборе отеля
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Christian Lambert / Unsplash

Россияне раскрыли главные требования при выборе отеля. Своим мнением они поделились в опросе сервиса Ostrovok, данные которого есть у «Ленты.ру».

Основным критерием для большинства путешественников (75 процентов) стала стоимость объекта. Еще 73 процента заявили, что обращают внимание на расположение гостиницы, а 63 процента — на ее рейтинг и отзывы других гостей.

В топ-пять ключевых факторов также вошли оснащение номеров (38 процентов) и шумоизоляция (33 процента). При этом каждый третий россиянин (32 процента) придает значение качеству уборки, а 30 процентов ценят наличие скидок.

Еще для 28 процентов опрошенных важны разнообразная еда, для 10 процентов — спортзал, сауна или бассейн, а 9 процентов россиян обращают внимание на «звездность» отеля.

Ранее другой опрос показал, что большинство россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска. При этом половину путешественников планирует отдых с семьей и детьми.

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