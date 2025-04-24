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10:02, 24 апреля 2025Моя странаЭксклюзив

Большинство россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска

69 процентов россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Россияне раскрыли планы на летний отпуск: 85 процентов из них собираются отправиться в путешествие. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис бронирования «Отелло», исследование есть у «Ленты.ру».

Большинство опрошенных (69 процентов) выбрали поездки по стране, а 16 процентов планируют поехать за границу. Еще 15 россиян проведут летние каникулы дома и на даче либо вообще не будут брать отпуск.

54 процента из тех, кто отправится в летнее путешествие, поедут отдыхать с семьей и детьми. Чаще всего такие туристы берут отпуск на две недели (51 процент респондентов). Кроме того, люди с детьми часто отдыхают три недели или по месяцу (28 процентов).

Ранее в другом опросе россияне назвали неотъемлемые, по их мнению, атрибуты майских праздников. В перечень вошли шашлыки на природе и поездки за город.

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