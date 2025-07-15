Названа главная причина перестановок в украинском правительстве

Безпалько: Зеленский проведет контролируемые выборы после отставки премьера

Отставка премьер-министра Украины Денисы Шмыгаля была инициирована офисом президента Украины, который стремится единолично принимать ключевые решения о судьбе страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, перестановки в правительстве свидетельствуют намерении Андрея Ермака, главы этого политического ведомства, укрепить свои позиции и подготовиться к будущим выборам, которые будут носить сугубо имитационный характер.

Назначение Юлии Свириденко на пост главы правительства, чью кандидатуру выдвинул президент Владимир Зеленский, как полагает эксперт, поможет Ермаку сделать голосование абсолютно контролируемым.

«Населению пытаются внушить оптимизм через перестановку действующих фигур во власти», — сказал Безпалько.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке. Голосование по поводу кандидатуры его сменщицы Юлии Свириденко состоится в среду, 16 июля.