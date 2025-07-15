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19:48, 15 июля 2025Экономика

В российском городе ввели запрет на прокат электросамокатов

В Елабуге запретили прокат электросамокатов
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Елабуге ввели запрет на прокат электросамокатов. О решении властей сообщает телеканал «Татарстан 24».

Инициатива была принята на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Меру объяснили неготовностью городской инфраструктуры к обеспечению движения средств индивидуальной мобильности. Для этого требуются специальные полосы, выделенные разметкой и знаками. Местная администрация уже начала выявлять несанкционированные пункты проката. Такие самокаты эвакуируются на штрафстоянку.

В мае некоторые ограничения для СИМ ввели в столице Татарстана Казани. Парковку электросамокатов запретили в историческом центре города.

Елабуга стала вторым российским городом, полностью запретившим электросамокаты. Пальма первенства принадлежит Благовещенску. Нарушение запрета грозит штрафом в размере 100 тысяч рублей. Решение вызвало широкий резонанс: пока депутаты Госдумы хвалили инициативу местных властей, автоэксперты обращали внимание на нарушение конституционных прав человека.

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