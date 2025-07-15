В Госдуме похвалили Благовещенск за запрет самокатов

Депутат Ефимов: Для электросамокатов необходима своя инфраструктура

Депутат Госдумы, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов похвалил Благовещенск за запрет электросамокатов. Об этом он заявил «Радиоточке НСН».

Он уверен, что под каждый вид транспорта должна быть инфраструктура, и если город не готов к самокатам, едущим со скоростью 20 километров в час, надо подождать и не вредить людям. Он также напомнил о действии целевой программы «Безопасная и качественная жилая среда», в рамках которой можно создать для самокатов специальные дорожки. Ефимов считает, что самокаты популярны из-за моды, кроме того, они приносят хорошие деньги тем, кто занимается их арендой.

Ранее Благовещенск стал первым российским городом, где запретили электросамокаты. Мэр города Олег Имамеев заявил, что за нарушение запрета россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Реакция на это решение оказалась неоднозначной — например, в запрете увидели нарушение конституционных прав человека на свободу передвижения.