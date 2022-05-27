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Диетолог предупредила о вреде полезных продуктов для некоторых людей

Диетолог Филиппова рекомендовала людям с диабетом воздержаться от пюре и каш

Фото: digifoodstock.com / Globallookpress.com

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова предупредила россиян, что полезные продукты могут быть потенциально опасными для здоровья при наличии некоторых скрытых заболеваний. Ее слова передает «Пятый канал».

Специалист заявила, что пшенная, овсяная или манная каша и картофельное пюре могут нанести вред людям с диабетом. При этом заболевании также стоит воздержаться от хлопьев для завтрака и винограда, так как они вызывают резкие скачки инсулина в крови. «Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследования, не выявить данное нарушение, и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — предостерегла Филиппова.

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Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях полного отказа от соли. Специалист сказала, что этот продукт участвует в работе нервной системы и передаче нервного импульса, потому исключение его из рациона вызовет проблемы неврологического характера.

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Наталья Обрядина
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